Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев, долгое время боровшийся с раком. Ему был 71 год. Об этом сообщил в Twitter телеведущий Андрей Малахов.

В начале июля Беляев рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли. По словам ведущего, пятисантиметровая опухоль была обнаружена во время экстренного обследования. Беляев признался, что у него нашли рак прямой кишки, а не рак легких. Он объяснил, что скрывал диагноз, поскольку «рак прямой кишки звучит не комильфо».

В мае Беляев сообщил, что перенес операцию, не связанную с онкологией: потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. Тогда ведущий утверждал, что чувствует себя хорошо.

Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды, выходящего в конце выпуска новостей. Сообщалось, что у него обнаружили рак легких в 2011 году. Беляев перенес несколько операций. В интервью он рассказывал, что от рака умерли его мать и жена.

