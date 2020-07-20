Названа причина смерти ведущего прогноза погоды Александра Беляева

Ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Александр Беляев скончался в реанимации с гипергликемией. О причинах смерти кандидата географических наук сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Беляев почувствовал себя плохо 19 июля, у него поднялся уровень содержания сахара в крови, поэтому родственники вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов специалисты констатировали у ведущего гипергликемию и увезли в реанимацию. Врачи не сумели его спасти.

О смерти 72-летнего Беляева стало известно ранее 20 июля. Географ-гидролог, кандидат географических наук, большинству зрителей он известен как ведущий прогноза погоды, выходящего в конце выпуска новостей канала НТВ.

В начале июля Беляев сообщал, что перенес операцию по удалению опухоли. Ведущий рассказал тогда, что у него резко поднялся сахар и открылось кровотечение, после чего его доставили на операционный стол.

О том, что Беляеву диагностировали рак, стало известно 2011 году. С тех пор ведущий предпринимал все усилия, чтобы вылечиться от онкологии. Он периодически сообщал о прохождении плановых обследований и улучшении самочувствия, однако через некоторое время болезнь вновь напоминала о себе. В интервью Беляев рассказывал, что от рака умерли его мать и жена.