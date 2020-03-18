Состояние известного российского ведущего резко ухудшилось из-за рака

Известный российский ведущий прогноза погоды на канале НТВ Александр Беляев рассказал о резком ухудшении состоянии здоровья во время прохождения лечения от рака. Об этом сообщает StarHit.

«В марте должен был идти на плановое обследование. Но, к сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую», — отметил он. При этом о причинах плохого самочувствия Беляев говорить отказался.

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Отмечается, что в настоящее время телеведущий старается чаще находиться за пределами Москвы. Беляев считает, что природа способствует его скорейшему выздоровлению.

Он также рассказал, что убедил родственников сдать анализы на возможные онкологические заболевания. По его словам, у сына признаков рака не обнаружили. «Жду теперь результатов анализов брата», — пояснил ведущий.

В январе ведущий прогноза погоды на канале НТВ сообщал, что получил хорошие результаты анализов в декабре 2019 года. Тогда он отмечал, что с улучшением здоровья поздравлять пока преждевременно.

Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды, выходящего в конце выпуска новостей. Рак легких у него обнаружили в 2011 году. Беляев перенес несколько операций. В интервью он рассказывал, что от рака умерли его мать и супруга.

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