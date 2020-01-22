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Больной раком российский ведущий рассказал о состоянии здоровья

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Александр Беляев
Александр Беляев

Известный российский ведущий прогноза погоды на канале НТВ Александр Беляев рассказал о состоянии здоровья в связи с курсом лечения от онкологического заболевания. Об этом сообщает StarHit.

Больной раком легких ведущий получил хорошие результаты анализов в декабре 2019 года. «Анализы хорошие. Можно ли поздравить с улучшением здоровья? Рано о таком говорить», — отметил он.

По словам Беляева, приятно осознавать, что показатели стабилизировались. Ведущий добавил, что следующий визит к врачам намечен на март.

Он подчеркнул, что по совету медиков перестал принимать препараты от онкологического заболения, но все еще пьет таблетки от других болезней, таких как сахарный диабет.

В апреле 2019 года Беляев сообщал об ухудшении здоровья на фоне борьбы с раком. По его словам, после курса лечения у него возникли проблемы с движениями и речью.

Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды, который выходит в конце выпуска новостей. В 2011 году у него был обнаружен рак легких. Он перенес несколько операций. Долгое время ведущий не сообщал о своей болезни. В интервью Пятому каналу в октябре 2018 года Беляев рассказал, что от рака умерли его мать и супруга.

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