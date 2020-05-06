Больной раком российский телеведущий перенес операцию

Российский ведущий прогноза погоды на канале НТВ Александр Беляев рассказал о том, что перенес операцию, но она не была связана с онкологией. Об этом сообщает StarHit.

«Мне срочно потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. К сожалению, на какой части не скажу, не для печати такие сведения», — отметил Беляев. По его словам, в больнице пришлось провести неделю, но в настоящее время он находится дома.

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Ведущий пояснил, что чувствует себя хорошо и пока не планирует операций и осмотров, в том числе и из-за пандемии коронавируса. «Конечно, вирус некие сложности внес в моем обследовании докторами», — подчеркнул он. Беляев объяснил, что теперь для посещения врачей нужно заказывать пропуска, а «это страшный геморрой».

Телеведущий планирует встретиться с личным врачом после майских праздников, а пока восстанавливается после операции в своем загородном доме. Он поблагодарил поклонников за поддержку. «Продолжайте держать кулачки», — попросил Беляев.

В марте сообщалось, что состояние здоровья ведущего прогноза погоды резко ухудшилось во время прохождения лечения от рака. Тогда он отмечал, что даже отказался от планового обследования.

Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды, выходящего в конце выпуска новостей. Рак легких у него обнаружили в 2011 году. Беляев перенес несколько операций. В интервью он рассказывал, что от рака умерли его мать и жена.

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