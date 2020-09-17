Умерла журналистка Карина Мукосеева

В Москве в возрасте 85 лет умерла советская журналистка Карина Мукосеева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Журналистку нашли мертвой в квартире дома на Пятницкой улице. Врачи констатировали, что смерть наступила от естественных причин.

Карина Мукосеева родилась в 1935 году в Москве. Работала корректором в газете «Вечерняя Москва», окончила режиссерский факультет ВГИКа. Также работала за рубежом — в 1970-1980-х годах находилась в Анголе.

Муж — журналист-международник Михаил Хенович. В странах Западной и Южной Африки супруги работали вместе более 12 лет. Материалы Мукосеевой выходили в изданиях «Правда», «Советская культура», «Новая», «Независимая» и «Домашний очаг».

Ранее сообщалось, что на 65-м году жизни умерла телеведущая Александра Ливанская. По словам сына, причиной смерти стало онкологическое заболевание.