Школьница установила TikTok и изменилась до неузнаваемости

Жительница Австралии по имени Анника рассказала, как испугалась за свою дочь после того, как та скачала приложение TikTok на смартфон. Об этом сообщает News.com.au.

10-летняя школьница Сара упрашивала мать, чтобы та разрешила ей установить соцсеть. Анника сначала не позволяла дочери сделать это, но через какое-то время согласилась. Женщина пообщалась с родителями одноклассниц Сары и узнала, что у их детей тоже есть TikTok.

Спустя несколько дней австралийка пожалела о своем решении. Девочка изменилась до неузнаваемости — она начала копировать манеру блогеров, а также иногда отказываться от еды, которая выглядела не слишком привлекательно.

«Через неделю она расплакалась за обеденным столом из-за того, что была недостаточно красива по сравнению с девочками из TikTok », — рассказала Анника о поведении дочери.

Женщина отметила, что до недавнего времени практически ничего не знала о TikTok и ассоциировала его с танцами под музыку. Однако она не могла представить, что эта соцсеть так негативно повлияет на ее дочь. В итоге, Анника удалила приложение со смартфона ребенка.

Журналисты News.com.au взяли комментарий по проблеме у представителей соцсети. В администрации TikTok отметили, что приложение предназначено для детей старше 13 лет. Они добавили, что пользователи iOS могут запрещать своим детям использовать программу с помощью функций родительского контроля.