Блогерша чихнула на камеру и стала звездой

Девушка по имени Джиддана Дастариа (Jiddana Dusturia) из Индонезии опубликовала в TikTok видео, на котором она чихнула на камеру, и стала звездой: за несколько дней ролик посмотрели 11 миллионов раз. На ее историю обратило внимание издание Daily Mail.

По данным ресурса, блогерша хотела записать другое видео, но незапланированно чихнула. Она решила переделать ролик позже и пошла спать, однако случайно опубликовала его на своей странице. Дастария заверяет, что не знала о том, что ролик появился на ее странице в TikTok.

Утром она обнаружила, что видео стало вирусным и, к ее удивлению, набрало несколько миллионов просмотров. Девушка добавила, что в тот же день о вирусном ролике узнали ее друзья и знакомые: когда она проснулась, во всех групповых чатах ее ожидали сообщения о том, что видео с чиханием превратило ее в звезду.

Ранее девушка по имени Белла Порч (Bella Poarch) прославилась в TikTok благодаря видео, на котором она кивает в такт песне M to the B. Менее чем за месяц число ее подписчиков выросло до 14, 6 миллиона человек.