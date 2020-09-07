Девушка покивала на камеру и стала суперзвездой

tiktok

Девушка по имени Белла Порч (Bella Poarch) стала суперзвездой соцсети TikTok благодаря видео, на котором она кивает в такт песне M to the B. Об этом пишет издание CNews.

Видео, снятое Порч, набрало 305 миллионов просмотров. Схожие ролики, на которых она делает простейшие движения под музыку, также набрали десятки миллионов просмотров.

CNews отмечает, что стать популярной девушке удалось менее чем за месяц: в конце июля на нее были подписаны около миллиона человек, сейчас же число ее подписчиков выросло до 14,6 миллиона. Движения, сделавшие Беллу известной, сейчас повторяют многие блогеры с TikTok, пишет издание.

Известно, что Порч работает ветеринаром в Военно-морских силах США. Она также ведет аккаунты в Instagram (1,8 миллиона подписчиков) и Twitter (14,2 тысячи подписчиков).