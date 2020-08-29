В TikTok появился опасный челлендж по удалению родинок

В приложении TikTok появился опасный челлендж, по правилам которого участники должны удалить родинки подручными способами. Увлечение пользователей взволновало врачей, пишет The Sun.

Специалисты назвали этот челлендж опасным и напомнили, что попытки свести родинки в домашних условиях могут привести к попаданию в организм инфекции, кровотечению и другим проблемам со здоровьем. Они также призвали пользователей не повторять за блогерами.

По словам врачей, безопасного способа удалить родинку дома не существуют. Для этого обязательно нужно медицинское вмешательство.

Ранее в соцсети набрал популярность челлендж, в котором подростки в больших количествах употребляли лекарство от аллергии, чтобы вызвать галлюцинации. Из-за этого в больницу попали сразу несколько школьников. TikTok отреагировал на опасный флешмоб и обязался удалять подобные видеоролики, поскольку они нарушают правила площадки.