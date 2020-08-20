Неудачное тату в виде веснушек на лице девушки вызвало сострадание у подписчиков

Девушка сделала татуировку в виде веснушек на лице и показала подписчикам неудачный результат. Видео и комментарии пользователей появились на платформе TikTok.

Юзерша под никнеймом runitmomma опубликовала ролик, в котором продемонстрировала желаемую татуировку и рисунок, полученный после посещения тату-салона. В первом случае на лицо модели нанесены мелкие точки, цвет и расположение которых повторяют естественные веснушки. Далее девушка показала свою новую внешность: мастер оставил на ее светлой коже жирные пятна темного оттенка.

Пост стал вирусным и набрал почти четыре миллиона просмотров. Другие пользователи платформы высказали девушке свое сострадание, некоторые из них поделились личными историями. «В молодости я всегда наносила перед сном на лицо миндальное масло, чтобы веснушки исчезли. Теперь я им рада», «Всю жизнь страдал из-за веснушек, думал, что у меня болезнь. А теперь они стали трендом...», «В детстве многих травили за веснушки. А теперь эти люди сами идут в салоны и набивают их», — высказались комментаторы.

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Из других видео runitmomma следует, что ей потребовался год на выведение татуировки. В настоящий момент рисунок выглядит естественнее, однако сама юзерша больше не планирует прибегать к подобным процедурам.

В мае популярная немецкая модель и звезда телешоу нашла способ выглядеть молодо с помощью татуировки. 33-летняя Кейт Мерлан (Kate Merlan) из Кельна сделала на носу и щеках татуировку в виде веснушек, которая имитирует фильтр из социальной сети Instagram. Знаменитость считает, что веснушки придают ее лицу более юный вид.