Модель потратила тысячи фунтов на татуировки и пирсинг и прослыла киборгом

Тату-модель прослыла «городским киборгом» из-за сотен татуировок и пирсинга на своем теле. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Лина Л. родом из Германии прославилась в сети благодаря нестандартной внешности: тело женщины покрыто множеством рисунков, а также проколами и вживленными под кожу силиконовыми шипами. Перечисленные модификации обошлись женщине в 38 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей).

Известно, что она интересовалась татуировками еще с подросткового возраста. «Я была недовольна собой и решила, что мне не нужно мириться с чем-то, если это не способствует моему общему счастью. Есть много способов изменить себя. Технологии, медицина, а также искусство модификации тела позволяют мне преобразовываться, что может показаться неординарным для некоторых людей», — отметила тату-модель.

Так, Лина покрыла рисунками почти всю поверхность кожи и сделала грудные импланты. Более того, женщина решила установить имплантаты 3D Art на лице и теле. При данной операции силикон вводится в кожу с помощью скальпеля, затем способствует структурным изменениям, на развитие которых может уйти три месяца. По словам тату-модели, процедура длилась около полутора часов и была «недешевой».

В результате немка оставила свою работу в Калифорнии, чтобы стать тату-моделью и художником. На данный момент на ее страницу в Instagram подписано более 80 тысяч человек.

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Несмотря на то, что героиня материала уже заработала целое состояние на своей внешности, она заявила о желании разрезать язык и заострить уши.

«В тот день, когда я смогла избавиться от страха осуждения за мою индивидуальность, я почувствовала, что наконец начала свободно и уверенно выражать свои мысли. Когда человек становится тем, кем он действительно хочет быть, он становится счастливым и начинает принимать других», — подчеркнула женщина.

В июне девушка с тату во все тело показала ягодицы после увеличения. 24-летняя Эмбер Бриана Люк перенесла операцию, во время которой врач откачал жир из других частей ее тела и ввел его в ягодицы, чтобы они выглядели более подтянутыми. Фотографиями обновленного тела австралийка поделилась в своем Instagram.