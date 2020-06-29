Девушка с тату во все тело показала ягодицы после увеличения

Австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, поделилась с поклонниками результатом новой пластической операции. Об этом сообщает Mirror.

24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которой показала, как выглядели ее ягодицы до и после процедуры по их увеличению. Отмечается, что девушка перенесла операцию, во время которой врач откачал жир из других частей ее тела и ввел его в ягодицы, чтобы они выглядели более круглыми и подтянутыми.

«Я осталась довольна подтяжкой, несмотря на потерю большого количества крови. Мне даже приходилось носить памперсы! В настоящий момент отек уменьшился, и у меня отличное самочувствие», — отметила Люк, добавив, что «снова чувствует себя человеком».

Фото опубликовано @ambs_luke

Благодаря своей неординарной внешности блогерша прославилась в соцсетях: на ее аккаунт в Instagram подписаны 109 тысяч пользователей. По ее словам, она сделала первую татуировку в 16 лет, а сейчас на ее тело нанесены больше 150 рисунков. Люк рассказала журналистам, что потратила на все татуировки около 40,5 тысячи австралийских долларов (более двух миллионов рублей).

5 июня Эмбер Бриана Люк призналась в ненависти к своему первоначальному внешнему виду. В одном из постов в соцсетях она подчеркнула, что не могла принять свою внешность в подростковом возрасте, в связи с чем в 14 лет ей поставили диагноз клиническая депрессия. Знаменитость объяснила, что любовь к татуировкам помогла ей обрести душевный комфорт.

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