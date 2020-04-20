Девушка с тату во все тело показала архивное фото с чистой кожей

Популярная австралийская блогерша показала, как выглядела до того, как покрыла все тело татуировками. Изображение появилось в ее Instagram-сторис.

24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) поделилась архивным портретом, где она сидит за столом в черном топе с глубоким декольте и розовой юбке. На ее тело нанесена только одна татуировка в области груди.

Кроме того, на фото волосы девушки окрашены в светлый цвет, а не в бирюзовый — как теперь.

Фото опубликовано @ambs_luke

Благодаря своей неординарной внешности Эмбер Бриана Люк прославилась в сети: в Instagram на нее подписаны более 80,3 тысячи человек. Ранее блогерша рассказала журналистам, что сделала первую татуировку в 16 лет, а в настоящий момент ее тело покрывают почти 150 различных изображений. Она отметила, что потратила на татуировки около 40,5 тысячи австралийских долларов (более 1,5 миллиона рублей).

В апреле Эмбер Бриана Люк пожаловалась на нехватку свободной кожи для новых рисунков. Она опубликовала фото с подписью: «Сейчас я уже стала одной большой татуировкой» и рассказала, что теперь планирует закрасить оставшиеся участки кожи черным пигментом, чтобы поверх него сделать новые татуировки белого цвета.

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