Девушка с тату во все тело пожаловалась на нехватку кожи для новых рисунков

Популярная австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, пожаловалась на нехватку свободной кожи для новых рисунков. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, демонстрируя покрывающие все ее тело татуировки. В частности, на ее лицо нанесены различные фразы и геометрические узоры, а на руках, ногах и животе изображены дизайнерские цветы, черепа и животные. «Сейчас я уже стала одной большой татуировкой», — подписала пост девушка.

I’m just one large tattoo now a days 😍😂💕How’s your quarantine been? What have you been up too? Comment below! #ambsluke #inked #inkedgirls #girlswithtattoos #tattooed #tattooedgirls #tattooedwomen #alternative #alternativegirl #heavilytattooed #heavilytattooedwomen #altmodel #bluehair #fullbodytattoo #aussiesofinstagram #ass Фото опубликовано @ambs_luke

Люк призналась, что теперь планирует закрасить оставшиеся участки кожи черным пигментом, чтобы поверх него сделать новые татуировки белого цвета.

Благодаря своей внешности блогерша прославилась в сети: в Instagram на нее подписаны более 77 тысяч человек. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Ты живое произведение искусства», — отметил один. «Когда я вырасту, я хочу быть похожим на тебя», — высказался второй. «Твои татуировки выглядят так, будто их создала сама природа», — написал третий.

В феврале Эмбер Бриана Люк рассказала, что потратила 40,5 тысячи австралийских долларов (более 1,5 миллиона рублей) на свои татуировки. Первый рисунок в виде каллиграфической надписи она сделала в 16 лет. Девушка покрыла татуировками и глаза: ее белки теперь имеют синий оттенок.

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