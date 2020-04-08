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Девушка с тату во все тело пожаловалась на нехватку кожи для новых рисунков

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Эмбер Люк
Эмбер Люк
Фото: @ambs_luke

Популярная австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, пожаловалась на нехватку свободной кожи для новых рисунков. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, демонстрируя покрывающие все ее тело татуировки. В частности, на ее лицо нанесены различные фразы и геометрические узоры, а на руках, ногах и животе изображены дизайнерские цветы, черепа и животные. «Сейчас я уже стала одной большой татуировкой», — подписала пост девушка.

I’m just one large tattoo now a days 😍😂💕How’s your quarantine been? What have you been up too? Comment below! #ambsluke #inked #inkedgirls #girlswithtattoos #tattooed #tattooedgirls #tattooedwomen #alternative #alternativegirl #heavilytattooed #heavilytattooedwomen #altmodel #bluehair #fullbodytattoo #aussiesofinstagram #ass

Фото опубликовано @ambs_luke

Люк призналась, что теперь планирует закрасить оставшиеся участки кожи черным пигментом, чтобы поверх него сделать новые татуировки белого цвета.

Благодаря своей внешности блогерша прославилась в сети: в Instagram на нее подписаны более 77 тысяч человек. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Ты живое произведение искусства», — отметил один. «Когда я вырасту, я хочу быть похожим на тебя», — высказался второй. «Твои татуировки выглядят так, будто их создала сама природа», — написал третий.

В феврале Эмбер Бриана Люк рассказала, что потратила 40,5 тысячи австралийских долларов (более 1,5 миллиона рублей) на свои татуировки. Первый рисунок в виде каллиграфической надписи она сделала в 16 лет. Девушка покрыла татуировками и глаза: ее белки теперь имеют синий оттенок.

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