Девушка потратила 1,5 миллиона рублей на покрытые татуировками глаза и тело

Девушка потратила 40,5 тысячи австралийских долларов (более 1,5 миллиона рублей) на татуировки, в настоящий момент полностью покрывающие ее тело и глаза. Об этом сообщает Mirror.

24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) из Нового Южного Уэльса, Австралия, сделала первую татуировку в виде каллиграфической надписи в 16 лет. В настоящий момент ее тело полностью покрыто дизайнерскими изображениями цветов, черепов и животных. Девушка перестала вести счет рисункам после того, как их число достигло 150.

«Те ощущения, которые я получаю при нанесении татуировки, нельзя сравнить ни с чем. Я буквально чувствую, как негативная энергия испаряется из моего тела минута за минутой», — прокомментировала свое увлечение австралийка.

Материалы по теме А что это значит? Как татуировки стали образом жизни миллионов

Люк покрыла татуировками и глаза: ее белки теперь имеют синий оттенок. Среди других телесных модификаций девушки — раздвоенный язык и глазные импланты. «Глазные яблоки доставили самую сильную боль, какую мне только доводилось испытать. Но это того стоило. Каждое утро я смотрю в зеркало и чувствую себя счастливой, поскольку голубой — мой самый любимый цвет», — поделилась она.

Благодаря своей внешности Эмбер Люк прославилась в сети: в Instagram на нее подписаны почти 60 тысяч человек.

В январе стало известно о другой девушке, которая потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей) на татуировку, практически полностью покрывающую ее тело. 90 процентов поверхности ее кожи закрашены черным пигментом, и она не намерена останавливаться на достигнутом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!