Парень с девушкой набили татуировки и остались безработными

Путешественники из Британии с татуированными и пирсингованными лицами пожаловались в своем Facebook-аккаунте на то, что не могут найти работу в Австралии. Об этом сообщает The Daily Mail.

25-летний Себастьян Пикерсгилл (Sebastian Pickersgill) по прозвищу Wolfe и его девушка Мари Фаулер (Marie Fowler) под никнеймом Wanderlust называют себя профессиональными бодимодификаторами (люди, которые изменяют свою внешность посредством пирсинга, татуировок, разрезания языка, намеренного отрезания частей тела, шрамирования). В ноябре они приехали в Австралию и столкнулись с проблемой поиска работы. Тогда пара попросила помощи у подписчиков, разместив пост у себя на странице.

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Из-за обилия татуировок и пирсинга пользователи соцсетей назвали внешность обоих увечьем и предположили, что именно по этой причине они остались безработными. Так, например, на лбу у девушки набита надпись wanderlust («жаждущая приключений»), а у парня — lone wolfe («одинокий волк»).

«Извините, но это правда. Лучше всего искать работу на фабрике или что-то в этом роде», — прокомментировал один из пользователей. «Интересно же почему [они не могут найти работу]», — саркастично спросил другой. Однако нашлись и те, кто дал более конструктивные рекомендации. «Татуировки на лице запрещены на обычной работе, но вы можете стать моделями или блогерами на YouTube», — посоветовал один из юзеров.

В декабре пользователь сети пожаловался руководству компании на сотрудницу, чью необычную внешность он посчитал неподходящей для успешной работы с клиентами. По его мнению, внешний вид одной из его коллег негативно влияет на репутацию компании.

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