Мужчина забил спину подписями знаменитостей и прославился

Татуировщик из Венесуэлы набил на спине сотни подписей знаменитостей и стал сенсацией в интернете. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летний житель Майами Фанки Матас, настоящее имя которого Джордж, рассказал, что свою первую татуировку он набил в 14 лет, а сейчас на его спине их уже 225. Среди них имена знаменитостей и людей, с которыми он пересекался в жизни.

«Я выбирал между двумя идеями: набить опрос, подобный тому, что проводится в MySpace, или попросить моих друзей подписать мою спину. Второй вариант показался мне более интересным и забавным. Тем более, поскольку я тату-мастер, устроить это было несложно», — вспоминает Матас возникновение задумки.

Некоторые из знаменитостей самостоятельно забивали спину венесуэльца, но были и те, кто вообще отказался участвовать в его эксперименте. «Например, парень, который играл Чубакку в фильме "Звездные войны", был очень нерешительным, потому что не знал, чем это для него обернется», — поделился Матас.

Сейчас на его спине есть подписи Уилла Смита, Криса Рока, Майка Тайсона, Усэйна Болта, Тары Рейд, Джерарда Батлера и даже человека, который озвучивал мультипликационного персонажа Губку Боба Квадратные Штаны.

В 2017 году Фанки Матас побил мировой рекорд по числу татуировок на спине, а сейчас он ожидает подтверждения рекорда от Книги рекордов Гиннесса.

В феврале американская певица и актриса Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала свою оплошность на алкогольное опьянение. Певица похвасталась в Instagram новым рисунком: своим именем, записанным на нотном стане четырьмя нотами. Однако вместо пяти положенных линий нотного стана на руке Гаги появились только четыре.

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