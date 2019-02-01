Ариана Гранде хотела исправить нелепую ошибку в татуировке и снова опозорилась

Американская певица и актриса Ариана Гранде решила исправить ошибку в татуировке, которую высмеяли поклонники в соцсетях, и сделала новую ошибку. Об этом сообщает Cosmopolitan.

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Обновленной версией наколки Гранде поделилась в stories своего Instagram в четверг, 31 января. Добавив два новых символа в надпись на японском языке, набитую несколько дней назад на левой ладони, певица снова получила бессмысленную фразу.

По словам говорящих на японском пользователей Twitter, теперь вместо «барбекю-гриль в японском стиле» на руке Гранде написано «японский палец барбекю».

— Eimi Yamamitsu | 山光瑛美 (@eimiyamamitsu) 31 января 2019, 10:08

В конце января Гранде набила татуировку в честь выхода своего нового сингла 7 Rings («Семь колец»), однако допустила ошибку. «Новая татуировка Арианы Гранде означает "Шичирин" — барбекю-гриль в японском стиле, — а не 7 Rings», — заметил один из фанатов в Instagram. Певица поспешила удалить снимок со своей страницы, предварительно оправдавшись, что не доделала татуировку из-за нестерпимой боли.

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