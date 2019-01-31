Ариана Гранде набила татуировку с нелепой ошибкой и придумала оправдание

Американская певица Ариана Гранде набила татуировку в честь выхода своего нового сингла 7 Rings («Семь колец»), однако поклонники нашли в ней ошибку. Об этом сообщает Fox 4 Now.

На левой кисти певицы появилась фраза на японском языке, фотографией которой она поспешила поделиться в своем Instagram-аккаунте. Подписчики тут же указали на несколько пропущенных символов в надписи. «Новая татуировка Арианы Гранде означает "Шичирин" — барбекю-гриль в японском стиле, — а не 7 Rings», — написал один из комментаторов.

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Гранде ответила, что намеренно пропустила несколько иероглифов, которые должны были стоять в середине, поскольку ей стало очень больно и она бы не вытерпела еще одного символа. «И еще… Я просто обожаю крошечные барбекю-грили», — пошутила певица.

Вскоре она удалила публикацию вместе со всеми комментариями из соцсетей.

В октябре 2018 года участница турецкой телепрограммы Zuhal Topalla, азербайджанка Наз Мила захотела сделать татуировку с надписью на английском языке. Однако ни Наз Мила, ни ее татуировщик языка не знали. В итоге на правом боку 26-летней девушки от ребер до колена появилась абсурдная фраза с ошибками.

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