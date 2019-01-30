Врач придумал способ уберечь пьяных от нелепых татуировок

Австралийский пластический хирург призвал власти законодательно запретить тату-салонам делать татуировки пьяным клиентам. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Леит Барноути (Laith Barnouti) из Сиднея заявил, что устал сводить нелепые рисунки. «Многие сокрушаются, что набивали тату пьяными, когда не понимали, что творят. Они просто завалились в тату-салон субботней ночью после нескольких бокалов, посчитав татуировку отличной идеей», — пожаловался хирург.

Он также рассказал, что за процедуру сведения татуировки он берет от 150 до 450 долларов в зависимости от объема работы. «Некоторые из них невозможно удалить лазером. Они требуют хирургического вмешательства, которое оставляет шрам», — предостерег врач.

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Барноути предложил ввести три главных условия, которые должен будет соблюсти любой желающий получить наколку. Во-первых, быть трезвым. Во-вторых, предоставить татуировщику письменное согласие на нанесение рисунка. В-третьих, получить 48 часов на то, чтобы «передумать», перед принятием окончательного решения сделать тату.

По мнению доктора, перечисленные правила позволят снизить риск заражения инфекциями в салонах, сократят число нежелательных татуировок, а также сэкономят деньги пьяным клиентам.

В октябре 2018 года участница турецкой телепрограммы Zuhal Topalla азербайджанка Наз Мила захотела сделать татуировку с надписью на английском языке. Однако ни Наз Мила, ни ее татуировщик языка не знали. В итоге на правом боку 26-летней девушки от ребер до колена появилась абсурдная фраза с ошибками.

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