Певица набила религиозную татуировку в интимном месте

Британская певица Шерил (Cheryl) выпустила собственную линейку накладных волос Cheryl x Easilocks, которые представила в лондонском отеле Langham Hotel. Об этом сообщает Mirror.

На презентацию Шерил пришла в золотистых брюках и пиджаке, который надела на голое тело. Журналисты заметили небольшую татуировку на ее груди. Певица демонстрировала буддистский символ Уналоме (Unalome), обозначающий процедуру достижения самопросветления.

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Шерил Энн Коул (настоящее имя — Твиди) — британская певица, автор песен, танцовщица, актриса и модель. С музыкальной группой Girls Aloud Коул выпустила 21 сингл, все они вошли в первую десятку UK Singles Chart, четыре из них занимали первую строчку. Шерил была пять раз номинирована на Brit Awards, выиграв в номинации «Лучший сингл» за песню «The Promise».

В октябре участница турецкой телепрограммы Zuhal Topalla азербайджанка Наз Мила захотела сделать татуировку с надписью на английском языке. Однако ни Наз Мила, ни ее татуировщик языка не знали. В итоге на правом боку 26-летней девушки от ребер до колена появилась абсурдная фраза с ошибками.

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