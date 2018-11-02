Раскрыта смертельная опасность салонов красоты

Роспотребнадзор описал правила безопасности при посещении салона красоты, а также привел болезни, которыми можно заразиться из-за халатности мастеров. Информация появилась на сайте ведомства.

Парикмахер обязан тщательно мыть руки перед началом процедуры, а также проводить дезинфекцию инструментов после каждого клиента. В противном случае появляется риск распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций.

Каждому посетителю парикмахер должен предоставить свежее белье: одноразовые шапочки, накидки, салфетки.

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У любого сотрудника должна быть личная медицинская книжка с результатами обследований, а все парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия и перевод потребительской информации на русский язык.

Все процедуры, в ходе которых могут появиться повреждения кожных покровов (маникюр и педикюр), проводятся с применением стерильных инструментов и материалов.

Подкладываемая под ногу во время педикюра подушка должна быть покрыта клеенчатым чехлом, который после каждого использования нужно протирать дезинфицирующим раствором. То же самое касается ванны для ног и ванночки для рук.

В сентябре ученые Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии назвали самые опасные заболевания, которые могут развиться в результате отторжения организмом цветовых пигментов, применяемых при нанесении татуировки.

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