Названы опасные последствия татуировок

Ученые Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии назвали самые опасные заболевания, которые могут развиться в результате отторжения организмом цветовых пигментов, применяемых при нанесении татуировки. Результаты исследования опубликованы в статье «Наблюдение образования красного плоского лишая на месте татуировки».

По информации специалиста по лазерным технологиям в косметологии Виталия Микрюкова, чаще всего аллергическая реакция возникает из-за красного пигмента. Для получения этого цвета используется розово-красный ртутный минерал киноварь: именно он провоцирует раздражение.

Дерматовенеролог Елена Ковтунова рассказала о другой распространенной проблеме — золотистом стафилококке. Эта инфекция развивается в случае, если обладатель свежей татуировки не ухаживает за ней должным образом, и процесс заживления сопровождается гнойным воспалением.

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Также Ковтунова предупредила о риске заражения гепатитом С при несоблюдении стерильности во время нанесения рисунка. «Ученые провели большое исследование — проанализировали 124 научные работы из 30 стран — и выявили прямую связь между количеством тату на теле человека и развитием гепатита С. Люди с татуировками, особенно если покрыты большие участки тела, находятся в повышенной группе риска заражения гепатитом», — предупредила она.

Кроме того, специалист порекомендовала избегать татуировок на участке кожи с родинками. «Часто ко мне обращаются пациенты, которые просят убрать родинки там, где они хотят сделать тату. Нельзя наносить тату на место, где есть родинка. Потому что она может превратиться в меланому», — объяснила Ковтунова.

В марте британец русского происхождения покрыл 90 процентов тела татуировками и заявил, что ему этого мало. 32-летний Адам Курлыкале (Adam Curlykale) сделал свою первую татуировку — маленькую надпись I am — 12 лет назад, после того, как его вылечили от рака.

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