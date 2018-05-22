Японцы массово разделись и показали татуировки в стиле якудза

Японцы, покрытые татуировками в стиле якудза, прошлись по улицам Токио в нижнем белье во время празднования крупнейшего в городе фестиваля Сандзя-мацури, сообщает Daily Mail.
Ежегодно около двух миллионов человек собираются в токийском пригороде Асакуса на параде в честь трех основателей храма Сэнодзи — Хинокума Хаманари, Хинокума Такэнари и Хадзино Накатомо.
На традиционном фестивали встречаются представители разных слоев населения. Среди них — множество раздетых мужчин и женщин, чьи тела полностью покрыты рисунками, ассоциирующимися с преступной группировкой якудза. Такими татуировками члены якудза обычно забивают все тело, оставляя нетронутыми только голову, шею, кисти рук и ступни, чтобы скрыть изображения под одеждой.
Фестиваль Санджа Мацури - это праздник трех легендарных основателей храма Сенсоджи в районе Асакуса, в котором во время трехдневного мероприятия, принимают участие почти два миллиона человек . В параде по случаю праздника участвуют три микоси (переносные святыни), а также представления с гейшами и барабанщиками. Члены японской мафии Якудза часто принимают участие в местных синтоистских фестивалях, где они несут священный паланкин Микоси по улицам, с гордостью демонстрируя свои тела покрытые татуировками,которые им запрещено демонстрировать на публике за исключением фестивалей. #news #ukraine #kiev #japan #festival #yakudza
Японская мафия якудза отличается от западной тем, что является легальной, хотя и находится под пристальным надзором полиции. Японское общество мирится с их существованием и считает неотъемлемой частью традиционного уклада жизни.
В январе престарелого члена якудза, который скрывался в Таиланде, поймала полиция после того, как фотографии его татуировок стали вирусными в местной соцсети. Преступника выдали характерные тату по всему телу и отсутствие части мизинца.