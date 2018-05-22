Японцы массово разделись и показали татуировки в стиле якудза

Японцы, покрытые татуировками в стиле якудза, прошлись по улицам Токио в нижнем белье во время празднования крупнейшего в городе фестиваля Сандзя-мацури, сообщает Daily Mail.

Ежегодно около двух миллионов человек собираются в токийском пригороде Асакуса на параде в честь трех основателей храма Сэнодзи — Хинокума Хаманари, Хинокума Такэнари и Хадзино Накатомо.

На традиционном фестивали встречаются представители разных слоев населения. Среди них — множество раздетых мужчин и женщин, чьи тела полностью покрыты рисунками, ассоциирующимися с преступной группировкой якудза. Такими татуировками члены якудза обычно забивают все тело, оставляя нетронутыми только голову, шею, кисти рук и ступни, чтобы скрыть изображения под одеждой.

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Японская мафия якудза отличается от западной тем, что является легальной, хотя и находится под пристальным надзором полиции. Японское общество мирится с их существованием и считает неотъемлемой частью традиционного уклада жизни.

В январе престарелого члена якудза, который скрывался в Таиланде, поймала полиция после того, как фотографии его татуировок стали вирусными в местной соцсети. Преступника выдали характерные тату по всему телу и отсутствие части мизинца.

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