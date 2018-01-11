Беглый член якудза засветил тату и попал в тюрьму

Престарелого члена якудза, который скрывался в Таиланде, поймала полиция после того, как фотографии его татуировок стали вирусными в местной соцсети. Об этом в четверг, 11 января, сообщает издание Thai PBS.

Преступника выдали характерные тату по всему телу и отсутствие части мизинца. По законам японской преступной группировки, фалангу пальца отрезают себе нарушители внутреннего кодекса поведения в знак преданности.

Сигэхару Сирай, один из бывших лидеров самой влиятельной банды якудза Ямагути-гуми, в 2003 году убил одного из своих конкурентов и бежал из Японии в Таиланд. Там он завел новую семью, но впоследствии обанкротился. Последнее время мужчина жил на автопарковке.

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Вероятно, восхитившись таким большим количеством татуировок на его теле, один из пользователей разместил фото с подписью: «Дядя, вы мой идол. Стану ли я когда-нибудь таким, как вы?». Пост стал вирусным, им поделились более 14 тысяч раз. После этого полиция Таиланда заинтересовалась фотографиями и арестовала преступника в городском парке города Лопбури.

Пока Сигэхару предъявлены обвинения в превышении срока пребывания в стране.

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