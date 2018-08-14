У женщин появился новый тату-тренд

У девушек появился новый тату-тренд: они начали массово набивать женственные татуировки на лице. Об этом сообщает The Sun.
Одной из них оказалась американская певица Холзи. Девушка опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте с маленькой красной татуировкой в виде обозначения игральной карты «дама».
Также татуировку в виде бумажного самолетика на правой скуле показала R'n'B исполнительница Kehlani.
Тенденцию поддержали известные тату-мастера Kat Von D и Холли Брум. Они продемонстрировали подписчикам маленькую пятиконечную звезду и розу на щеках.
К ним присоединилась модель и певица Angie, которая набила расколотое сердце у левого глаза.
В июне после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл фанаты бросились в тату-салоны с просьбой набить им на лицах веснушки, как у герцогини Сассекской. Канадская татуировщица Габриэль Реинбоу сообщила, что в первые дни после события в ее студию Twin Peonies за необычной наколкой пришло огромное количество клиентов обоих полов.