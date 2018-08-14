У женщин появился новый тату-тренд

У девушек появился новый тату-тренд: они начали массово набивать женственные татуировки на лице. Об этом сообщает The Sun.

Одной из них оказалась американская певица Холзи. Девушка опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте с маленькой красной татуировкой в виде обозначения игральной карты «дама».

Публикация от halsey (@iamhalsey) 27 Июн 2018 в 9:22 PDT

Также татуировку в виде бумажного самолетика на правой скуле показала R'n'B исполнительница Kehlani.

Публикация от @kehlani 11 Июн 2018 в 12:29 PDT

Тенденцию поддержали известные тату-мастера Kat Von D и Холли Брум. Они продемонстрировали подписчикам маленькую пятиконечную звезду и розу на щеках.

Публикация от 𝐊𝐀𝐓 𝐕𝐎𝐍 𝐃 (@thekatvond) 9 Фев 2018 в 1:04 PST

Публикация от Holly Broome (@broomey_94) 13 Авг 2018 в 5:46 PDT

К ним присоединилась модель и певица Angie, которая набила расколотое сердце у левого глаза.

Публикация от ᶠᵘᶜᵏⁱⁿᵍ⁽ä⁾ⁿᵍⁱᵉ (@fuckingangie) 16 Июл 2018 в 5:09 PDT

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В июне после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл фанаты бросились в тату-салоны с просьбой набить им на лицах веснушки, как у герцогини Сассекской. Канадская татуировщица Габриэль Реинбоу сообщила, что в первые дни после события в ее студию Twin Peonies за необычной наколкой пришло огромное количество клиентов обоих полов.

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