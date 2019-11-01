Самых татуированных россиян нашли в «Зауральском Чикаго»

Российские маркетологи перечислили города, жители которых в большей мере склонны к нанесению татуировок на тело. Рейтинг из 25 населенных пунктов был опубликован на сайте агентства Zoom Market.

Лидером рейтинга оказался Челябинск, который, как отмечает Deita.ru, зачастую называют «Зауральским Чикаго». На второй и третьей строчках расположились Москва и Санкт-Петербург соответственно. Также в топ-5 попали Екатеринбург и Брянск.

Следующими в десятке стали Иваново, Пермь, Саранск, Ростов-на-Дону и Омск. Меньше всего татуировок оказалось у жителей Махачкалы, Казани, Саратова, Уфы и Новосибирска.

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Кроме того, выяснилось, что только 21 процент опрошенных положительно относится к татуировкам, 36 процентов — отрицательно, а 43 процента — нейтрально. Респонденты указали, что в большинстве случаев рисунки на теле ассоциируются у них с девушками (39 процентов) и местами лишения свободы (26), реже — со службой в армии (18), музыкантами (11) и барменами (4).

Исследование проводилось в 25 городах страны методом личных интервью, в нем приняли участие три тысячи человек. Респонденты отвечали на вопросы о том, есть ли у них татуировки, как они к ним относятся и с чем у них ассоциируются тату.

18 октября депутат заксобрания Красноярского края Вера Оськина предупредила россиян об опасности татуировок, которые «оскверняют созданное богом человеческое тело». Женщина рассказала, что во время поездки по Черногории посетила мужской монастырь и «наблюдала страшную картину»: священник прикоснулся к девушке с татуировкой, и у той начался припадок.

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