Российский депутат предупредила о «дьявольской» опасности татуировок

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина предупредила россиян об опасности татуировок, которые оскверняют созданное богом человеческое тело. Об этом в своем Facebook написал общественник Денис Сапрыгин.

Женщина рассказала, что во время поездки по Черногории посетила мужской монастырь и «наблюдала страшную картину»: священник прикоснулся к девушке с татуировкой, и у той начался припадок. «К нашему владыке Пантелеимону подошла девушка взять благословение, и только к ней прикоснулся владыка, она заревела каким-то нечеловеческим голосом, стала извиваться», — написала политик.

Оськина отметила, что девушку унесли на скамейку, а ее молодой человек рассказал собравшимся, что она «только что сделала наколку в Таиланде». «Пишу об этом, чтобы предупредить, что человеческое тело создано Богом и не надо его осквернять», — добавила депутат.

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