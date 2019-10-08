Попытавшаяся изгнать из сына бесов россиянка убила его и избежала тюрьмы

Жительница Подмосковья задушила своего сына во время ритуала по изгнанию из него бесов, но осталась на свободе. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

Как пишет издание, после развода и потери работы пострадавший увлекся оккультизмом и вел себя странно. Мать и сестра обращались к специалистам, его лечили в психиатрических клиниках, но вскоре выписывали. Одна из медсестер посоветовала матери сводить сына в церковь.

После очередного посещения храма во время чтения молитвы у мужчины произошел припадок, он начал биться головой об пол и мебель. Мать села на него, чтобы он не нанес себе увечий, и они с дочерью читали над ним молитву. Сначала он жаловался на боль, а в какой-то момент перестал дышать. Родственники вызвали скорую помощь, но врачи не успели ему помочь.

Изначально следствие настаивало на том, что мать умышленно прижала сына к полу, осознавая исход. Адвокат обвиняемой заявил, что суд учел доводы защиты и переквалифицировал статью на «причинение смерти по неосторожности», в итоге ее освободили от уголовной ответственности.

В июле в одном из отелей Нижнего Новгорода 29-летняя россиянка избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, пытаясь изгнать из ребенка бесов. Мать ребенка задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»). Женщине назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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