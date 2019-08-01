Российский подросток рассказал подробности изгнания из него бесов клюшкой

Подросток из Нижнего Новгорода, которого мать избила хоккейной клюшкой ради изгнания из него бесов, рассказал телеканалу «360» подробности инцидента.

«Мама думала, что во мне были демоны, и решила их так изгнать. У меня, якобы, цвет глаз поменялся и телосложение поменялось», — сказал 12-летний школьник.

По его словам, 29-летняя родительница неоднократно проводила над ним сеансы экзорцизма. За лето он минимум трижды прошел через сеанс изгнания дьявола. В результате у него на теле остались шрамы. Последний раз, 25 июля, она специально отвезла сына в гостиницу, где связала пеленками, избила клюшкой, вколола обезболивающее и димедрол, затем оставила его так на всю ночь, а сама ушла. На следующий день мальчика обнаружили сотрудники отеля.

Сейчас подросток находится в социально-реабилитационном центре под наблюдением врачей. Его новорожденную сестру органы опеки также изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение. Мать арестована, против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК России («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»). Свою вину она не признала.

Отмечается, что близкие заметили перемены в женщине недавно и поначалу списывали происходящее на послеродовую депрессию. Потом они заподозрили, что она могла стать вспыльчивой и агрессивной из-за алкоголя или наркотиков, но у этой версии нет подтверждения. Подозреваемой назначена психиатрическая экспертиза.

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