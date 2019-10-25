Девушка похвасталась татуировкой на ноге и была обругана за «отвратительные» ногти

Неизвестная девушка сфотографировала свою новую татуировку на стопе, однако была обругана за некачественный педикюр. Ее снимок выложили в Facebook-группу That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где обычно высмеивают нелепые украшения.

На фото запечатлена правая женская нога со свежей татуировкой в виде персидского орнамента и кольцами на пальцах. Однако пользователей соцсети привлек дизайн ногтей незнакомки: они были чересчур длинными, имели квадратную форму и были неровно покрашены зеленым лаком.

«Я даже не могу выбрать, что хуже всего на этом фото», «Ногтем на большом можно открывать бутылки пива», «Черт возьми, еще только утро, я даже не успела выпить кофе, но мне уже хочется выколоть глаза», «А как ты носишь обувь?», «Это просто отвратительно, меня тошнит», — критиковали подписчики сообщества.

Ранее в октябре в сети появилось видео, на котором японец продемонстрировал, как изготовить обручальное кольцо из собственных ногтей. Мужчина собирал остриженные ногти в течение года, чтобы потом превратить их в украшение. После нескольких манипуляций он получил твердую субстанцию темно-коричневого цвета, которой и придал форму бриллианта.

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