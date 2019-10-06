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Невеста сделала свадебный маникюр с прахом покойного отца

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Невеста Шарлотта Уолтон из Англии нарастила к свадьбе ногти, в материал для которых добавила прах покойного отца. Об этом сообщает The Sun.

Уолтон хотела, чтобы ее отец Мик Барбер присутствовал на свадьбе и повел ее к алтарю. Однако Барбер умер от рака в апреле. Кузина девушки посоветовала ей использовать прах отца при создании маникюра. Уолтон понравилась идея родственницы. Она добавила прах отца в акриловую пудру, которую затем использовала для наращивания ногтей.

По словам Уолтон, у нее было ощущение, что отец держит ее за руку. Она добавила, что в тот день они были «так близко, как могли». Англичанка также рассказала, что сохранила все ногти и развесила по дому.

В июне невесту пристыдили за неопрятный маникюр. Девушка выложила фото своей руки на фоне моря, чтобы похвастаться необычным кольцом в виде ракушки. Однако пользователи обратили внимание на грязные ногти с толстым слоем лака.

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