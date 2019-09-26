Невеста превратила платье в неудобный комбинезон и была поднята на смех

Анонимную невесту подняли на смех за обрезанное платье. На публикацию в Facebook-сообществе, где обсуждают странные свадебные наряды, обратили внимание в Daily Star.

Издание опубликовало фотографии наряда до и после его «преображения». Изначально это было длинное белое платье со стразами на лифе и молнией на спине. После того как девушка его перешила, оно превратилось в комбинезон, состоящий из прежнего топа и коротких шорт с карманами.

Подписчики бросились критиковать новый нелепый дизайн, посчитав платье испорченным. «Как можно было испортить такое милое платье», — негодовала одна из них. «Оно превратилось в свадебную пижаму», — подхватила другая.

Некоторые из них предположили, что в шортах невесте будет неудобно ходить. «Они плохо на ней сидят и будут натирать между ног», «Это самые неудобные шорты из всех, что я видела», — поделились впечатлениями они.

Ранее в сентябре три пары поженились в нижнем белье, раскрасив свои тела под свадебные костюмы, и взволновали пользователей сети. В Facebook появился снимок, на котором женихи и невесты держатся за руки во время церемонии. Тела невест раскрашены белой краской, а к их ногам и талиям прикреплены детали из прозрачной ткани, напоминающие подолы платьев. Двое женихов «наряжены» в черные костюмы, а на ногах третьего нарисована зеленая юбка-килт.

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