Мужчина год собирал отстриженные ногти ради превращения их в обручальное кольцо

@SCMPNews / Twitter

Мужчина изготовил обручальное кольцо из собственных ногтей и вызвал отвращение публики. Видео процесса опубликовали в Twitter-аккаунте SCNP News.

Японец, известный в сети под ником kiwami japan, собирал остриженные ногти в течение года, чтобы потом превратить их в украшение. Накопив достаточное количество обрезков, он измельчил их до состояния порошка. Затем изобретатель залил порошок водой, спрессовал получившуюся смесь и поместил ее в духовку на 90 минут.

В результате он получил твердую субстанцию темно-коричневого цвета, которой и придал форму бриллианта. В конце ролика мужчина прикрепляет его на серебряное кольцо, которое также сделал своими руками.

Комментаторов ужаснула идея японца. «Зачем только я посмотрел видео», «Это просто омерзительно», «Как же противно», — высказались они под ставшим вирусным постом.

Ранее в октябре СМИ сообщили о британской невесте, которая нарастила к свадьбе ногти, в материал для которых добавила прах покойного отца.

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