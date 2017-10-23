«Забивать других дано просто от бога»

Татуировщица из Санкт-Петербурга Полина Гаевская в интервью «Ленте.ру» рассказала о поисках собственного стиля, борьбе с редким генетическим заболеванием и о том, какие знания и мысли она старается вложить в головы начинающих мастеров.

О приходе к татуровкам и болезни

Я всю жизнь не вылезала из искусства — рисовала, делала скульптуры, разрабатывала дизайн рекламы, занималась CG-артом. В татуировку я пришла, скажу честно, по весьма банальной причине — из-за финансов. Дело в том, что труды, вложенные в рисование, и деньги, которые за это получают художники, практически несопоставимы. Тем более, перспектива в будущем постоянно находиться под диктатурой заказчика — это очень сложно морально. С моим характером это сложно втройне.

Но татуировка никогда не была для меня тупым способом заработка, абсолютно никогда. В моем случае это стало чем-то из разряда меритократии: когда ты получаешь блага, которых действительно достоин, за труд, в который вкладываешь решительно все. А так чтобы «бабки, бабки, я буду делать из этого деньги, я заработаю себе на лечение в 17 лет (у меня есть серьезная генетическая болезнь)» — нет, такого не было. Я понимала, в принципе, что мне как художнику будет очень сложно переучиться c работы в уединении на работу с людьми, развить в себе необходимые навыки коммуникации и нового этикета.

У меня редкая генетическая мутация соединительной ткани — она называется синдром Элерса-Данлоса, одна из разновидностей. Это когда соединительная ткань в теле начинает стремительно разрушаться после 16 лет, а до этого возраста ничто не предвещает беды. Коллаген не синтезируется, и твое тело попросту рушится. Для того чтобы замедлять этот процесс, требуются серьезные деньги.

Провалив экзамены в художественную «вышку» по причине, скажем так, продажности мест, я, недолго думая, купила себе набор «я у мамы татуировщик» — китайский и довольно унылый. Тогда я решила, что пути назад нет, пороть кожу других людей не позволяла гордость, и около года я тренировалась на себе (ни о чем не жалею) — перед тем, как приступить к работе с клиентами. Я знала, что потом все «каверну» (перебью на другую татуировку — прим. «Ленты.ру»), но опыт получу бесценный — и перебила. Как итог тех месяцев — минус кожа ноги и руки до запястья; где мои лихие 16, мне бы сейчас того безумия!

Об особенностях стиля и открытиии студии

Я, в принципе, графист и напрочь не чувствую цвет, но зато очень хорошо понимаю форму и светотень. Посмотрев на все, что происходит в индустрии, и испытав «китаймаш» в деле, решила, что позориться не хочу и буду делать что-то свое. Долго раздумывать над тем, что именно, не пришлось — я начала работать контурной иглой, подражая любимому академическому штриху. Получились линии точками. Потом я выяснила, что эта техника называется «випшейдинг». В Европе ее тогда использовали, кажется, всего четыре мастера. Я решила, что в России таким мастером буду я. Потом уже, отточив навык, поделилась им с остальными.

In process. A post shared by P.Gajewsky (@p.gajewsky) on Sep 8, 2017 at 12:09pm PDT

До этого я никогда не видела, чтобы в татуировках присутствовала эскизная живость линий, живость штриха, весь этот огромный пласт информации, который можно передать просто динамическим контуром. А «випшейдинг» порой намного красивее, досконально точнее, чем та же бумага передает динамику: то, как двигалась рука творца, когда создавалось изображение.

#art_of_being #my_workspace @tattoo_main A post shared by P.Gajewsky (@p.gajewsky) on Sep 19, 2017 at 10:14am PDT

Мысли об открытии собственной студии были всегда. Я знала, что доберусь до той отправной точки, когда организую свое пространство, которое контролирую целиком, и продолжу свое развитие с рассмотрения тех, кто рядом со мной. Название — Main — это метафора чего-то максимально важного в моей жизни. Вон, наш девиз на стене: Your skin is the main.

О моде и индустрии

У каждого человека есть свои причины сделать тату. Для меня татуировки — это очень дорогое, сродни ювелирному, украшение тела. Я далека от трендов: ко мне обращаются за эскизами, а я поглощена только своей работой. А за остальным давно не слежу: после длинного рабочего дня мне хочется созерцать нечто иное. Не другие татуировки.

Материалы по теме «Я бью татуировки своему отцу» Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль

Мода на тату ничем плохим для индустрии не обернется. Потому что чем больше в ней крутится людей — тем больше в ней благ и свобод. Чем больше выбора у людей, тем больше свободы у творцов. Иногда раскрываются совершенно невероятные таланты, и в индустрию приходят люди, которым забивать других дано просто от бога. А та самая масса, покрывающая себя абы чем, от моды и от доступности татуировки в наше время... они как не были заметны, так и не станут. Это, конечно, большое увы.

Если лет через 10-15 люди вдруг перестанут бить себе татуировки, я просто вновь перенесу свое искусство в другую сферу. Не думаю, что востребованность должна волновать творца, как и то, будут ли покупать это через 10-15 лет. Любое искусство, а мы говорим о татуировке именно как об искусстве, это диалог между тобой и мирозданием, а не между тобой и покупателем, с которого ты собираешь дань любви или почитания.

О неофитах

Среди начинающих всегда было разделение на очень смелых и уверенных в себе бездарностей и одаренных людей, которые достаточно скромны и будут до последнего бояться подходить к коже. Мне нравится замечать уникальных людей среди новичков. Остальным важно показать, что свобода, которая нам дана, — это не свобода высирать все, что в голову придет, а мера огромной ответственности. Это ответственность за внешний облик человека в будущем и за его самоощущение. Как раз в этом случае татуировка намного ближе к человеку и к культуре, чем любой другой вид искусства сейчас: она взаимодействует с человеком, это прямой контакт между творцом и носителем, и ближе уже некуда.

Материалы по теме «Люди почему-то считают, что они бессмертные» Ринат Карамба о жизни в ремиссии, вдохновении и скрытом смысле татуировок

Моя задача — нацелить именно на это. Сейчас люди все больше понимают, что ты не купишь знания за деньги: ты можешь платить сколько угодно за обучение, но ты не получишь опыт или умение. Их остается только постигать самим, оставаясь честными с собой до конца. На мероприятиях вроде мастер-классов очень хорошо перенаправить мышление на действительно важные вещи. Тот, кто приходит просто посмотреть на процесс за деньги и уйти — посмотрит и уйдет. Но будут и те, кто унесет с собой гораздо больше.

Complete right now! A post shared by P.Gajewsky (@p.gajewsky) on Oct 12, 2017 at 10:00am PDT

К обучению тату я отношусь хорошо, если это развитие потенциала. Но оно актуально для людей рисующих, смыслящих хотя бы в дизайне — для них татуировать значит лишь постичь новый инструмент. Клоунады с тату-школами создают дополнительные контрасты, а контрасты всегда нужны для того, чтобы человек осознал истинного себя. Ему нужны эти моральные перегрузы.