Девушка потратила больше миллиона рублей на покрывающую все тело татуировку

Девушка потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей) на татуировку, практически полностью покрывающую ее тело. Об этом сообщает Metro.

Социальный работник Надин Андерсон (Nadine Anderson) из Шотландии с раннего детства мечтала о рисунках на теле, как у ее отца. «Свою первую татуировку я обсудила с папой. Он сказал, что если я уверена в том, что она мне нужна, то я могу ее сделать. Так я впервые записалась в салон», — рассказала 23-летняя девушка.

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С тех пор прошло пять лет, и Андерсон стала большой поклонницей тату и телесных модификаций. В настоящий момент 90 процентов поверхности ее кожи закрашены черным пигментом, и она не намерена останавливаться на достигнутом. Помимо этого, в теле шотландки множество пирсинга.

Девушка призналась, что не все близкие одобряют ее увлечение, однако по-прежнему любят ее такой, какая она есть. Кроме того, она часто получает негативные комментарии в соцсетях, поэтому рекомендует другим людям не торопиться с изменением внешности.

В декабре 2019 года пара из Британии с татуированными и пирсингованными лицами пожаловалась в своем Facebook-аккаунте на то, что не может найти работу в Австралии. Из-за обилия татуировок и пирсинга пользователи соцсети назвали внешность обоих увечьем и предположили, что именно по этой причине они остались безработными.

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