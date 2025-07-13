В России выявили города с одинаковыми названиями

Роскадастр: В России 67 городов имеют повторяющиеся названия

В настоящее время в России насчитывается в общей сложности 67 городов с одинаковыми названиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Роскадастр).

По состоянию на 2025 год, отметили в ведомстве, в России насчитывалось суммарно 1250 городов. В ходе исследования было обнаружено 31 повторяющееся название.

Подобные случаи были выявлены в ряде российских регионов. Так, в Пермском крае, Мурманской области и Луганской народной республике есть три города с названием Александровск; в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской народной республике — три Кировска; в Саратовской и Московской областях и Донецкой народной республике — три Красноармейска; в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях — три Приморска, а в Кировской, Калининградской и Тульской областях — три Советска.

Кроме того, дважды повторяются наименования таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино, заключили в Роскадастре.

Ранее также сообщалось о ряде российских городов со странными названиями. На карте страны, в частности, можно найти населенные пункты с названиями Ыба, Усадьба Жадины и Первый Содом. Кроме того, в стране есть Чилино, Демонята, Личка, Новый Карапуз, а также Малый Ужин, Выдра, Омар, Злоба, Суета, Страдань и многие другие. Самыми же длинными названиями населенных пунктов РФ оказались Кременчуг-Константиновское и Верхненовокутлумбетьево.