Названы города России с самыми странными названиями

Сервис «Яндекс.Карты» назвал города России, которые носят самые популярные, самые длинные, самые короткие и необычные названия. Всего сервис насчитал в стране 160 тысяч населенных пунктов, говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

На карте России можно найти населенные пункты с такими странными названиями, как Ыба, Усадьба Жадины и Первый Содом. Кроме того, в стране есть Чилино, Демонята, Личка, Новый Карапуз, а также Малый Ужин, Выдра, Омар, Злоба, Суета, Страдань и многие другие.

Самые длинные названия без пробелов — село Кременчуг-Константиновское (25 букв), без пробелов и дефисов —Верхненовокутлумбетьево (23 буквы). Самые короткие наименования — двухбуквенные, это Ян и Яр, их на карте страны 11.

Вдобавок самыми распространенными названиями городов, сел и деревень стали Александровка, Ивановка и Михайловка.

В России есть населенные пункты на любую букву алфавита, кроме ь и ъ, выяснили авторы исследования.

Ранее россиянам назвали самые популярные направления для путешествия выходного дня. Этот рейтинг возглавили Севастополь и Анапа, также в нем есть Гагра, Бахчисарай, Красная поляна, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград и Пряжинский район Карелии.