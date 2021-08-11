Фотограф из Новосибирска показал фото самого длинного моста России

Российский фотограф представил поклонникам фотографии самого длинного моста России. Снимки появились на его странице в Live Journal.

Речь идет о Крымском мосте, протяженность которого составляет 19 километров. Сооружение проходит через Керченский пролив и соединяет полуостров Крым с материковой частью России.

Новосибирский фотограф Слава Степанов заснял мост с высоты птичьего полета в разное время суток и опубликовал кадры в соцсети. Так, на некоторых из них мост запечатлен ночью, а на других — днем. Все изображения выполнены с различных ракурсов.

В 2019 году в Якутии появился другой уникальный мост — мостовой переход через реку Марха на 756-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» стал одним из важнейших объектов, построенных в условиях вечной мерзлоты.

Кроме того, в Сочи на территории «Розы Пик» установили первый в России мост с прозрачными ступенями. Главное отличие «прозрачного» моста на территории «Розы Пик» от подобных конструкций, установленных в других точках мира, заключается в том, что он подвижный. Мост расположили на высоте 2320 метров, его длина — 32 метра.

