В России появился уникальный прозрачный мост на высоте 2320 метров

В Сочи на территории «Розы Пик» установили первый в России мост с прозрачными ступенями. Они сделаны из монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Главное отличие «прозрачного» моста на территории «Розы Пик» от подобных конструкций, установленных в других точках мира, заключается в том, что он подвижный.

Мост установили на высоте 2320 метров, его длина — 32 метра. Радиостанция отмечает, что прогуляться по мосту туристы смогут в любое время года. Желающим придется надеть страхующее оборудование.

В 2019 году другой уникальный мост появился в Якутии — мостовой переход через реку Марха на 756-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» стал одним из важнейших объектов, построенных в условиях вечной мерзлоты.