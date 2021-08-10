В Ярославской области впервые пройдет фестиваль ландшафтного искусства

В Некрасовском районе Ярославской области впервые состоится фестиваль ландшафтного искусства Alice Garden Fest — мероприятие продет с 12 до 15 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Участников и гостей фестиваля ждет насыщенная деловая и развлекательная программа — профессионалы зеленой отрасли проведут конференции и бизнес-пикники для новичков в индустрии.

Посетители смогут увидеть выставки художников и скульпторов, сходить на концерт и приобрести товары на ярмарке ремесленников и фермеров. Кроме того, в рамках мероприятия будет организовано event-пространство с маркетом растений, ночным шоу и фуд-кортом с кулинарными мастер-классами.

Ранее в августе стало известно, что осенью в Калининграде пройдет фестиваль немецкой культуры в рамках года Германии в России. Мероприятие будет организовано сразу на нескольких площадках — в областном музее изобразительных искусств, областной филармонии имени Светланова, в арт-пространстве «Ворота», музее имени Иммануила Канта, пространстве «Катарсис», в Кафедральный собор, а также в Школе креативных индустрий.