Осенью в Калининграде пройдет фестиваль немецкой культуры в рамках года Германии в России. Мероприятие начнется 24 сентября и завершится 8 октября, передает ТАСС.

«Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка станет одним из знаковых событий культурной жизни города», — сообщили в пресс-службе года Германии в России. Отмечается также, что мероприятие в Калининграде завершит череду подобных событий в разных регионах страны.

Местами проведения фестиваля были выбраны Калининградский областной музей изобразительных искусств, областная филармонии имени Светланова, арт-пространство «Ворота», музей имени Иммануила Канта, пространство «Катарсис», Кафедральный собор, Школа креативных индустрий и Остров Иммануила Канта.

Открытие фестиваля пройдет в филармонии, на нем выступит вокально-джазовый коллектив «Квартет Каролине Вейдт». Кроме того, зрители смогут ознакомиться с творчеством немецких фотографов, художников, драматургов, музыкантов и других деятелей искусства.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет первый Поволжский фестиваль современной поэзии «СЛЭМ». В рамках мероприятия гости смогут увидеть перформансы с участием современных поэтов и понаблюдать за детским конкурсом чтецов. Хедлайнером фестиваля станет поэтесса Ах Астахова.