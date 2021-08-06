В Казани пройдет Фестиваль современной поэзии «СЛЭМ»

В Казани пройдет первый Поволжский фестиваль современной поэзии «СЛЭМ». Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает издание «Республика Татарстан».

Как отмечается, мероприятие состоится в парке «Черное озеро» 14 августа. Так, в 13:00 на главной сцене парка откроется литературный лекторий.

Кроме того, в рамках фестиваля посетители смогут увидеть перформансы с участием современных поэтов и понаблюдать за детским конкурсом чтецов. Хедлайнером фестиваля станет поэтесса Ах Астахова.

Также на площадке будет работать литературный маркет.

Ранее сообщалось, что 30 августа на территории Казанского Кремля пройдет Международный фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. Отмечалось, что на фестивале будет представлено несколько видов искусств: музыка, перформанс, медиаарт и литература.