В Казани пройдет фестиваль новой татарской культуры

Международный фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST пройдет в Казани в конце августа. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Татарстана.

Мероприятие состоится 30 августа на территории Казанского Кремля. Главной темой фестиваля в этом году станет язык.

«В год родных языков и народного единства мы делаем особый акцент на коллаборации всех со всеми: локальных музыкантов и именитых гостей, представителей разных видов искусства, зрителей и артистов, татарской культуры и культур народов России. Это будет уникальный опыт расширения границ нашего языка, культуры и искусства. Мы хотим показать всему миру, что локальное может быть актуальным с разных точек зрения», — пояснил продюсер фестиваля Ильяс Гафаров.

Как отмечается, на фестивале будет представлено несколько видов искусств: музыка, перформанс, медиаарт и литература. На Большой сцене фестиваля выступят лучшие представители татарской инди-сцены и альтернативной музыки. Кроме того, впервые будет организована экспериментальная мультимедийная сцена, на которой будут соседствовать фолк, экспериментальная электронная музыка и аудиовизуальные перформансы.

Фестиваль TAT CULT FEST проходит в Казани с 2018 года. Ежегодно площадку посещают более 40 тысяч человек, еще свыше 300 тысяч следят за мероприятием онлайн.