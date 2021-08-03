В столице Татарстана пройдет международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»

Юбилейный 15-ый международный фестиваль импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер» стартует в столице Татарстана 5 августа. О программе мероприятия сообщает ИА «Татар-информ».

В этом году представители отечественной джазовой и импровизационной музыки соберутся в парке главного здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ). В рамках фестиваля проведут четыре концерта, они запланированы на 5,12,19 и 26 августа. Жители и гости Казани смогут насладиться творчеством таких исполнителей, как Алексей Архиповский, Евгений Борец, Полина Касьянова, Константин Гевондян, Алина Енгибарян, LRK Trio, HORSEPOWER, а также Ruden Jazz Band.

Организаторы уточнили, что концерты будут начинаться в семь часов вечера. Те, кто купят билеты, смогут за два часа до начала музыкальной части фестиваля ознакомиться с экспозицией музея. Отмечается, что мероприятие будет проводиться в соответствии с действующими на фоне пандемии мерами, поэтому зрителей заранее предупредили о необходимости взять с собой маски.

Автор фестиваля Ольга Скепнер рассказала о роли площадки фестиваля в ее жизни и раскрыла историю появления названия музыкального мероприятия. Джазовая певица призналась, что когда-то в музее изобразительных искусств провела свой первый сольный концерт. «Само нейминговое словосочетание "усадьба Сандецкого" мы вместе с Розалией Миргалимовной Нургалеевой [директор ГМИИ РТ] "вытащили" из исторических документов "в эфир", и оно стало популярным», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пройдет международный турнир по брейкдансу и граффити. Уточнялось, что турнир начнется 27 августа и продлится три дня. Помимо брейкданс-турнира и граффити-баттлов посетителей мероприятия ждут танцевальные мастер-классы и лекции.