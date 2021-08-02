В Сочи пройдет посвященный звездопаду фестиваль

В Сочи пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды», посвященный метеорному потоку со стороны созвездия Персея. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта «Красная Поляна».

Как отмечается, мероприятие пройдет с 13 по 15 августа на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. «В дни фестиваля ожидается до 100 падающих звезд в час», — уточнили в пресс-службе.

Гости фестиваля смогут остановиться в палаточном лагере. На площадке мероприятия будет работать мини-обсерватория с телескопом. Также для посетителей проведут утренние занятия по йоге и концерты.

Фестиваль «Звездопад Персеиды» проходит в горах Сочи уже несколько лет подряд.