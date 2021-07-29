В Белгороде пройдет фестиваль граффити

Администрация Белгорода планирует провести в городе фестиваль граффити. Об этом сообщает информационное агентство «Бел.ру».

Согласно информации издания, на данный момент идет поиск подрядчика для организации мероприятия, которое состоится 21 августа в Центральном парке. На реализацию события выделили почти 200 тысяч рублей.

Отмечается, что на фестиваль пригласят не менее пяти международных или российских профессиональных художников. Они будут создавать рисунки на предоставленных досках, асфальте, стенах и других поверхностях.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 3 августа. Участников обеспечат питьевой водой, красками и всеми необходимыми для рисования инструментами и материалами.

Ранее в июле сообщалось, что в Рыбинске, расположенном в Ярославской области, к 950-летию города на зданиях появятся граффити с историческими сюжетами и персонами. Уже известно о первых готовых работах — изображении Екатерины II в центре города и бурлаков, вытягивающих за собой на берег судно, на стене организации «Северный водоканал».