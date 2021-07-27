В Омске появится посвященное Достоевскому граффити

Граффити, посвященное российскому писателю Федору Достоевскому, начали наносить в Омске на стене арт-галереи «Квадрат». Об этом сообщило издание БК55.ru.

Изображение будет создано в рамках регионального фестиваля «Омский стрит-арт», его создадут художники Андрей Северский и Дмитрий Трайп. Мероприятие проводится министерством культуры Омской области и музеем «Либеров-центр».

Площадь граффити составит около 130 квадратных метров. Его концепция — портрет Достоевского, который по хронологии ближе всего к времени пребывания его в Омске, ретроспективное изображение улицы Спартаковской, а также известная цитата писателя: «Жизнь — дар, жизнь — счастье».

Как рассказал директор Литературного музея имени Достоевского Виктор Вайнермана, такое большое изображение Достоевского появится в городе впервые.

«В Омске есть дом коменданта, где бывал Достоевский, и есть Тарские ворота, которые находятся чуть дальше от музея, по дороге к ним мы увидим здание бывшего военно-окружного суда, которое, якобы, штукатурил Достоевский. И на этом граффити все эти места собрались воедино. Образуется локальное, сжатое пространство Достоевского. Это самый большой его портрет в нашем городе. И, конечно, важно, что в центре композиции Тарские ворота, через которые он въехал в Омскую крепость», — рассказал он.