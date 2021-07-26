В Красноярске нарисовали гигантскую матрешку

В Красноярске в преддверии дня русской культуры нарисовали гигантскую матрешку. Изображение появилось на асфальте перед входом в культурный центр на улице Высотной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала художники нарисовали белый контур в стиле гжельской росписи, а затем заполнили его узорами. Для выполнения работы собрали команду волонтеров: им раздали кисти и краски.

Отмечается, что праздник русской культуры пройдет 28 июля, в годовщину крещения Руси.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске, расположенном в Ярославской области, к 950-летию города на зданиях появятся граффити с историческими сюжетами и персонами. Уже известно о первых готовых работах — изображении Екатерины II в центре города и бурлаков, вытягивающих за собой на берег судно, на стене организации «Северный водоканал».